Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya'da yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı. Yolcular tahliye edilirken 45 dakikalık çalışmayla otobüs sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Adıyaman-Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsü, Arifiye ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.
Vatandaşlar otobüsten indirilirken, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: iHA]
Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucunda otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Otobüste ve alt geçitte maddi hasar meydana gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 14:20
- 14:15
- 14:14
- 14:11
- 14:16
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın geri ittiği 12 düzensiz göçmen donarak öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz