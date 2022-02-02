Adıyaman-Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsü, Arifiye ilçesinde 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı.

Vatandaşlar otobüsten indirilirken, durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: iHA]

Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucunda otobüs sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Otobüste ve alt geçitte maddi hasar meydana gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.