Çatılarda eriyen kar suyu soğuğun etkisiyle buz sarkıtlarına dönüşüyor. Zaman zaman kopan o büyük sarkıtlar tehlike saçıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazaların önüne geçmek için harekete geçti. Çatılarda oluşan buz sarkıtları ve biriken kar kütleleri temizlenmeye başlandı.

Boyları 3 metreye ulaşan sarkıtlar oluştu

Havaların bir ısınıp bir soğumasıyla birlikte çatılarda boyları neredeyse 3 metreye kadar ulaşan buz sarkıtları oluşuyor. İtfaiye ekipleri de bu sarkıtları büyük bir titizlikle temizliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amiri Oğuzhan Taşçıoğlu, "Her yıl rutin olarak çatılarımızda özellikle okullarda, camilerde, toplu kullanım alanlarında buz kırma çalışmaları yapıyoruz. 2 aracımız burada hizmet veriyor. Vinç araçlarımızda ekstra olarak şehir merkezinde çalışmalarına devam etmektedirler" dedi.



Ekip önce çevrede güvenlik önlemi alıyor, ardından vinçle çatılara ulaşarak tehlike saçan buz sarkıtlarını kazma ve küreklerle kırıyor.

"Tespitlerin ardından kırma işlemine geçiyoruz"

Tespit çalışmalarının ardından kırma işlemine geçtiklerini söyleyen Taşçıoğlu, "Güvenlik tedbirlerimizi aldıktan sonra belirlenen yerleri önceden tespit ediyoruz. Daha sonra araçlarımız geliyor ve kırma işlemlerine başlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Buz kırma işinden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Yetkililer bina yönetimlerinin de, çatıları kontrol ettirmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Haber: Mikail Kurban

Kamera: Cahit Yıldırım-Muhammed Civelek