İzmir’de yaşayan iş adamı Ferit K. ile 15 yıllık eşi B.K., geçen sene boşanmaya karar verdi.

Çift, boşanma aşamasında evlerini ayırdı. 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızı ise anne ile yaşamaya devam etti.

İzmir 19. Aile Mahkemesinde görülen dava sürecinde, eşinin Tiktok’ta uzun süre vakit geçirdiğini ve bu sebeple iki kızına ilgi göstermediğini öne süren baba, kızlarının velayetini talep etti.

Annenin çocuklarını ihmal ettiği belirlendi

Geçici velayet talebine ilişkin mahkeme tarafından atanan pedagog raporunda, annenin çocuklara ilişkin yükümlülüklerini ciddi manada ihlal ettiği ve velayetin geçici ve kalıcı olarak babaya verilmesi mütalaa edildi.

"Küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış"

Boşanma kararı çıktığında kalıcı velayetin de kesinleşeceğini belirten baba Ferit K., "Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Kendini çekmesinden ziyade küçük kızımı da Tiktok’a alıştırmış. Kızım da video çekip paylaşmak istiyor. Videolarında kızlarımızı da çekiyor" dedi.

"Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması söz konusu"

Eşinin özellikle çocuklara karşı ilgisizliği nedeniyle boşanma sürecine girdiklerini dile getiren Ferit K., "Benim özellikle Tiktok videoları konusunda rahatsızlığım söz konusu. Boşanma henüz gerçekleşmedi ancak eşimle ayrı evlerde kalıyoruz. Eşim, geceden sabaha kadar Tiktok videosu çekiyor. Hatta bu mesai sabahlara kadar sürüyor. Büyük kızım sürekli bana mesaj yollayıp öğlene kadar kahvaltı yapamadığını, annesini uyandıramadığını söylüyor. Ben gidip kızlarımı doyuruyordum. Eşimi defalarca uyardım. Takipçi sayısını artırmak için mi yoksa sosyal medyadan para kazanmak için mi yapıyor bilmiyorum ama Tiktok yüzünden bu çocukların ilgisiz kalması ve aile kavramının sarsılması söz konusu" açıklamasını yaptı.