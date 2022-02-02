Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Genel Sağlık Sigortası'na ait hak sahipliği işlemlerinin, Türkiye'de ikamet edildiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e-Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen vatandaşlar SGK'nin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak."