Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da başlatılan "Narko Alan" projesi kapsamında 2021'in son 3 ayında gözaltına alınan 3 bin 701 şüpheliden 346'sı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ton 686 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Narko Alan" projesinde, geçen yıl 20 Eylül ile 23 Aralık tarihleri arasında 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı. Bunlardan 346'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Operasyonlarda 2 ton 651 kilo 81 gram esrar, 14 kilo 946 gram eroin, 20 kilo 13 gram metamfetamin, 230 gram kokain ele geçirildi.
"Narko Alan Diyarbakır" projesi birinci oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın "Narko Proje" yarışmasında ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün "Narko Alan Diyarbakır" projesi 1'inci seçildi.
Bakan Soylu plaket takdim etmişti
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a plaket vermişti.
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