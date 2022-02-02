Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen 60 kişide dün, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, zehirlendikleri belirlenen kişiler hastanelere kaldırıldı.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi gören 60 kişi doktor kontrolünden geçirildi. Yapılan tetkik ve muayene sonucu zehirlenenler taburcu edildi.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada ise kampüste hastanelere başvuran öğrenci ve eğitimcilerin tamamının doktor kontrolünden geçirildiği duyuruldu.

Hastaneye başvuranlarda herhangi bir ciddi sağlık riskinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Tüm sürecin en başından itibaren personelimizce takip edildiğini, ilgili hastane yetkilileri ve hastalarla iletişim kurarak, bilgi akışı sağlandığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.