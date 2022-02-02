Çarkıpare Mahallesi’nde bir sitenin 16. katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan Hüseyin Can T. isimli kişi, evdeki koltuk, yatak, beyaz eşya, ankastre set, kombi, masa ve klima gibi bütün eşyaları tek tek sattı.

Daha sonra bir mobilyacıyla anlaşan Hüseyin Can T., "Evi yeniliyorum, bütün kapı, pencere ve mutfak dolaplarını da satıyorum" diyerek 3 bin lira para istedi.

Fiyatta anlaşılması üzerine eve gelen mobilyacılar, 1 saat içerisinde kapı, pencere ve mutfak tezgahını yerinden söktü.

Komşular ev sahibine haber verdi

Akşam saatlerinde eve gelen komşular, kapıları sökülmüş ve içeride ise hiçbir şey olmayan evi görünce ev sahibi M.T.’yi aradı. Kontrol için eve giden M.T., gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Kiracına ulaşamayan M.T., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ise apartmanın güvenlik kamerasından dolap ve kapıları söken mobilyacıya ulaştı.

Dolap, kapı ve pencereler kurtarıldı

Savcılık kararıyla mobilyacı, dolap ve kapıları geri getirip yerine taktı. Ancak kombi, petek, klima ve diğer eşyalar ise bulunamadı.

Polis ekiplerinin Hüseyin Can T.’yi arama çalışmaları ise sürüyor.

"Gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum"

Hırsızlık olayıyla ilgili açıklama yapan site yöneticisi Ömer Şahin, ilk defa böyle bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Şahin, "25 gün boyunca kiracı, evin içerisinde eşyaları teker teker evden götürüyor. Evin içerisini bomboş bırakıyor. Bu normal bir hırsızlık ama pazar günü tekrar kiracı eve mobilyacıları gönderiyor ve bütün mutfak dolaplarını, kapıları, muslukları söküp götürüyor. Böyle bir olay sadece Adana’da olur. O da gelip bizi buldu. Bu devirde böyle bir olayı yaşadığımız için gülsek mi ağlasak mı bilemiyorum" dedi.