Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta Güngören ilçesi Abdurrahman Nazif Gürman Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş yerine giren 2 şüphelinin matkapla açtıkları çelik kasadan 52 bin dolar, 155 bin euro ve 105 bin lira alarak kaçtıkları anlaşıldı.

Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri belirledi.

Kimlikleri tespit edilen Moldova uyruklu 29 yaşındaki Ivan B. ile Ukrayna uyruklu 31 yaşındaki Maksym N., Fatih'te saklandıkları adreste gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği anlaşılan sinyal kesiciler, kapı ve kilit açmaya yarayan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ivan B. tutuklandı, Maksym N.’ye de ev hapsi verildi.