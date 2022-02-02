Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sağanak beklenirken, şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.



Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım."