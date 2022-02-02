İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul’da kuvvetli sağanak, gece saatlerinde batı bölgelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Vali Yerlikaya, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da sağanak beklenirken, şehrin batı kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.
Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara uyarıda bulunarak, tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım."
Kıymetli hemşehrilerim,#Meteorolojik verilere göre; #İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2022
(21-50 kg/m2) ile
Gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor
Dikkatli ve tedbirli olalım.#çarşamba
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