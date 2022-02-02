Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'ın Gercüş ilçesinde ısınmak için kovada odun yakan inşaat bekçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan bekçinin tedavisi sürüyor.
Bağlarbaşı Mahallesindeki bir inşaatta bekçilik yapan Ramazan Ekinci, gece ısınmak için soba kovası içinde odun yaktı.
Ekinci, kovayı gece kaldığı kulübeye aldı.
Ekinci'yi sabah kulübede hareketsiz halde gören işçiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ekinci'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Ekinci, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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