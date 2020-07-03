Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteoroloji sağanakSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 15:33
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