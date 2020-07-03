İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatların hazır bulunduğu duruşmayı sanığın eşi ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Oğuz'un avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Son sözü sorulan Oğuz, suçsuz olduğunu söyledi.

Heyet, verdiği aranın ardından Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkaran heyet, Oğuz'un duruşmalardaki iyi hali dolayısıyla cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet, hükümle birlikte yurt dışı yasağı koyarak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmıştı. Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.