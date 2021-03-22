Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın ülke genelinde yağış bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar çarşamba günü gece saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli; Adıyaman, Tunceli’nin kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz’de yağmurla başlayacak yağış, yarın öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.

Yarın ve çarşamba günü, Akdeniz Bölgesi’nde aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçeleri, Adana’nın kuzeydoğu ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Açıklamada, rüzgarın güneyden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü ve çarşamba günü etkisini kaybedeceği kaydedildi.