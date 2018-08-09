Meteoroloji'den Ordu için uyarı: Toprak doygun, sel riski yüksek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde yağışın bugün saat 15.00'e kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Ölçümlere göre dün en fazla yağış Ordu'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi.

Meteoroloji'den yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

Toprak doygun, sel riski yüksek

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek yeni yağışlarla ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Bölgede ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın da bu geceden itibaren bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle denizci ve balıkçıların yağış ve fırtına konusunda dikkatli olmaları uyarıldı.

Kaynak: DHA