Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cevizdere Köprüsü sel sonrası havadan görüntülendi. İlçede dün etkili olan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Cevizdere Mahallesi'ndeki Cevizdere ve çevresinde hasara yol açan sel nedeniyle köprüler de zarar gördü.

Yağışla yıkılan Cevizdere Köprüsü ile civarı, drone ile havadan görüntülendi. Aşırı yağışla birlikte ağaçların dere kenarına devrildiği görüldü.

Bölgede bulunan bir esnaf köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti.

Cevizdere kenarında iş yeri bulunan esnaf Recep Ali Demir, aşırı yağışla birlikte yaklaşık 15 yıldır görülmeyen bir su gördüklerini söyledi.

Büyük ağaçların, köprü ayağına birikme yaptığını ve köprüyü yıktığını anlatan Demir, "O anın görüntülerini de aldık. Çok aşırı derece zayiat var. Büyük ağaçlar, köprünün ayaklarını doldurunca haliye güç oluşturdu ve köprüyü yıktı. Gözümüzün önünde komple devrildi." dedi.

Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar başladı

Karadeniz Sahil Yolunun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve Ünye ilçesindeki sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'ndeki çalışmalar başladı.

Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince, köprü korkuluklarını kesme ve beton yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri, ilçede hasar gören bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA