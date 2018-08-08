Ordu'da sel felaketi

Ordu Ünye'de etkili olan yağmur sonrası ilçenin doğusundaki Cevizdere Irmağı’nda sel taşkını meydana geldi. Cevizdere üzerinde bulunan köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Ünye'de şiddet yağış nedeniyle bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçi tahliye edildi.

Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ünye'de bir tekstil fabrikasında 165 kişi mahsur kalmıştı, vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, şu anda güvenli yerdeler" dedi.

Sel sularının şiddetli olması nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatılan Ordu-Samsun karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Karadeniz'deki yoğun sağanak yağış nedeniyle Ordu Cevizdere Köprüsü yıkıldı. Sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Detayları @trthaber muhabiri Serkan Karahan aktardı. pic.twitter.com/dqfti0tFYb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da yaşanan sel felaketiyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan bilgi aldı. "Tüm imkanlar seferber edilecek" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Vali Seddar Yavuz'u arayarak bilgi aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

Bakan Soylu: Maddi kayıpları devlet karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi.

Ankara'dan uçakla Giresun-Ordu Havalimanı'na gelen Soylu'yu, burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer ilgililer karşıladı.

Helikopterle, selin büyük zarara neden olduğu Ünye ilçesine hareket eden Soylu, Vali Yavuz'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu, helikopterin indiği Ünye Limanı'ndan, Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Samsun-Ordu karayoluna hareket etti.

Bu alanda incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Soylu, "Tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da sel bölgesinde açıklama yapıyor. https://t.co/BtIVlKaDgp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ağustos 2018

Çaybaşı'nda ev ve işyerlerini su bastı

Çaybaşı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası birçok cadde ve sokağı su basarken, özellikle ilçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatarak ulaşımda aksamlara neden oldu.

Yağış nedeniyle 8 ev ve iş yerini su basarken, Çaybaşı Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlara yardımcı oldu.

Ordu Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, su baskını olan yerlerde hasar tespit çalışmasına da başladı.

Başta ilçe merkezi olmak üzere münferit alanlarda aşırı yağış nedeniyle yol malzemeleri ve kum birikmelerine karşı ekipler iş makineleriyle temizlik çalışması yürütüyor.

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.

Yanık, belediyenin tüm ekiplerini seferber ettiklerini söyledi.

İlçedeki 20 mahallenin tamamında yağışın etkili olduğunu belirten İsmet Yanık, tüm Çaybaşı halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ciddi bir sel afeti yaşadık"

Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları dedi:

"Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

Belediye Başkanı Yanık, Çaybaşı ve Ordu Büyükşehir belediyeleri koordinesinde bir ekip oluşturulduğunu belirterek, "Hükümetimiz bu konuda güçlüdür. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Şu an Büyükşehir ekibimiz de sahadalar. Ortak çalışıyoruz. Özel sektörden de makineleri seferber ettik. En azından müdahale edebileceğimiz yerleri açıyoruz. Yollarla ulaşımı kesiyoruz. En azından dere geçişlerini açarak evlere su basmasını önlüyoruz. 2.5 ton civarında fındık yağışta sele gitti, üretici yola sermişti" dedi.

"Can kaybı yok"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bölgede dört köprünün yıkıldığını söyledi.

Çamyar, sel felaketinde can kaybının olmadığını belirtti.

Yoğun sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Detayları Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/RQFaXrCCX2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ağustos 2018

Valilikten açıklama

Ordu Valiliği yaptığı açıklamada, "Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir" dedi.

Açıklamada, Perşembe ve Fatsa 'da risk altındaki 8 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Yiğitler Mahallesi'nde, toprak kayması sonucu fındık toplayan 5 kişi yaralandığı ihbarının alınması üzerine, arama-kurtarma ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş ve 112 acil ambulans ekiplerince saat 15.00 itibariyle yaralılara ulaşılarak, müdahalede bulunulmuştur. İlk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

#SONDAKİKA

[Ordu'daki sel] Ordu Valisi Seddar Yavuz: 5 yaralı vatandaş hastanelere sevk edildi.https://t.co/LePfQ8FzYr pic.twitter.com/bNzhtojy9Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Ağustos 2018

"Heyelanlar devam ediyor"

Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek,

"Cevizdere deresi üzerindeki köprü çöktü. Bu noktada yolu zaten daha önceden tedbir amacıyla ulaşıma kapatmıştık. Bu nedenle yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil" dedi.

Güney, "Derenin bulunduğu bölgelerdeki diğer köprüde de yıkılmalar söz konusu olabileceği için bu nedenle geçiş veremiyoruz. Bir köprü yıkıldı, bir köprüde de kısmi hasar oluştu" diye konuştu.

Güney, ilçede çok sayıdaki mahallede heyelanların devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

Ordu'ya 5 kişilik ekip gönderildi

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) yaşanan sel felaketi nedeniyle Ordu'ya 5 kişilik ekip gönderildi.

Meteoroloji'den açıklama

Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00'a kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: TRT Haber, AA,İHA