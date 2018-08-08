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Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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Kahramanmaraşta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı adresleri tespit etti. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda FETÖ'den kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.

6 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, hücre evi, fetö, bylock
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