Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı adresleri tespit etti. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda FETÖ'den kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç polis, kesinleşmiş 4 yıl 4 ay hapis cezası alan 1 ihraç astsubay, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen 1 ihraç komiser, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan 2'si kadın 3 kişi yakalandı.
6 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı.
Kaynak: DHA