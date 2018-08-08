TİKA'nın gönüllü öğrencileri Somalili yetimleri sevindirdi

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gönüllüleri, Kadera Sokak Çocukları Rehabilitasyon Evi ve Yetimhanesi’ni ziyaret ederek buradaki öğrencilere hediyeler dağıttı.

Yetkililerden yetimhane hakkında bilgi alan öğrenciler, Türkiye'den getirdikleri çeşitli hediyelerle çocukların yüzlerini gülümseterek onlarla vakit geçirdi.

Daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı ve TİKA iş birliğinde kurulan ve Somali'nin uygulamalı ilk tarım okulu olan Anadolu Ziraat Fakültesi'ni ziyaret eden gençler, Okul Koordinatörü Halim Kesici'den bilgi alarak, burada yetiştirilen ürünleri tattı.

Tecrübe Paylaşım Programı

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek, 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Üniversite öğrencileri, TİKA'nın programı kapsamında, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.

Kaynak: AA