Japon Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı

Olimpiyat rekortmeni Naim Süleymanoğlu 2017'de hayatını kaybetti. Japon gazeteci Kyoko Mori'nin kızı Sekai Mori, ünlü haltercinin babası olduğunu öne sürdü ve dava açtı.

Süleymanoğlu'nun mezarı, 4 Temmuz'da açıldı, DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu, incelemeleri tamamladı, rapor açıklandı. Rapora göre Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı.

Kızları tepki göstermişti

Babalık davası Mori ile Süleymanoğlu'nun diğer kızları Sezin ve Esin'i karşı karşıya getirdi. Yasal mirasçı olan kızları, tepki göstererek açılan davaya itiraz etti.

Ancak mahkeme iddiaya ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Süleymanoğlu'nun mezarından alınan örnek, Mori ile karşılaştırıldı. Rapora göre, Mori de artık Naim Süleymanoğlu'nun yasal mirasçısı.

Mirası dörde bölünecek

Rapor dava dosyasına girecek, ardından sıra miras paylaşımına gelecek. Üç kadından 4 çocuk sahibi olan Süleymanoğlu, evlenmediği için mirası dörde bölünecek.

Süleymanoğlu'ndan 2 milyon lirayı bulan birkaç adet gayrimenkul kaldı.

Ünlü haltercinin vefatından 4 ay önce Antalya'da bulunan kardeşine 6 dönümlük araziyi satıp nakde çevirerek, 2 milyon liralık para transferi yaptığı da belirtildi. Bu parayla ilgili de alacak davası açılacak.

Kaynak: TRT Haber