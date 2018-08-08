Erzurum ve Van’da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar’ın Elemeği Mahallesi kırsalında duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda, "Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt" operasyonu düzenledi.

Operasyonda PKK’lı bir terörist ölü, diğeri ise yaralı ele geçirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiş, bir terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir.

Erzurum’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum Karayazı’da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında bir hafta önce başlatılan operasyon sonucunda önceki gün terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı hatırlatıldı.

Çatışmanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada 1 personelimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu mensubu ise etkisiz hale getirilmiştir.

Operasyon sonrasında yapılan arazi aramasında bir 1 susturuculu tabanca, 2 tabanca şarjörü, 2 termal kamera, 2 piknik tüpü, 1 silah gövdesi, 2 uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 fünye ve 100 metre kablo, 2 şemsiye, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA