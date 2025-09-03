Açık 23.6ºC Ankara
TRT Haber 03.09.2025 08:29

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyardı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Alınan bilgilere göre, hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

"Dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

