İHA 03.09.2025 05:26

Kayseri'de otomobil kaza sonucu tramvay yoluna girdi: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yoluna girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de otomobil kaza sonucu tramvay yoluna girdi: 1 ölü
[Fotograf: İHA]

M.N.D. yönetimindeki otomobil farklı bir otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yoluna girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan R.G. ve sürücü M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Sürücü M.N.D.'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kayseri Trafik Kazası
