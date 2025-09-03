Açık 16.2ºC Ankara
AA 03.09.2025 02:37

Edirne'de 3 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmak üzere olan 3 FETÖ'cü yakalandı.

Edirne'de 3 FETÖ'cü yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin içinde olduğu otomobilin Uzunköprü'ye geleceği buradan sınır bölgesine hareket edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöpköy Kavşağı'nda yol uygulaması yapan ekipler, söz konusu aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin FETÖ mensubu oldukları şüphesiyle ordudan ihraç edilen F.T, A.G. ve R.Ö. olduğu, şüphelilerin dava dosyalarının istinafta görülmeye devam ettiği belirlendi.

Araç sürücüsü E.I'nın da göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

