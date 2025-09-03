Açık 19.3ºC Ankara
Türkiye
DHA 03.09.2025 01:10

Muğla'da otomobil ağaca çaptı: 1 ölü

Muğla'da kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, araçtaki kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobil ağaca çaptı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Huesniye An Morkoyun yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile otomobildeki Meryem Okuyucu, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meryem Okuyucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

İstanbul Trafik Kazası
