Meteoroloji'den "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.