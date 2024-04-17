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Türkiye
AA 17.04.2024 15:17

Meteoroloji'den "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saat 9.00'da etkisini kaybedeceği öngörülen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına etkili olacak.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Edirne Kırklareli Meteoroloji Sağanak Tekirdağ
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