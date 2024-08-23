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Türkiye
TRT Haber 23.08.2024 09:20

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Öğle saatlerinde beklenen yağışların Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında bugün önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak güney ve batı bölgeler hariç ülke genelinde mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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