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Türkiye
TRT Haber, AA 30.04.2024 14:52

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 28 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 21 il için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den 21 il için toz taşınımı uyarısı

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

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