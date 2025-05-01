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Türkiye
TRT Haber 01.05.2025 14:50

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü yurdun büyük kısmında beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 16 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Van, Hakkari, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

16 ile sarı kodlu uyarı

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Öte yandan Güneydoğu kesimlerde devam eden toz taşınımının, yarın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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