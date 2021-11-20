Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Van, Hakkari, Muş ve Bitlis için kar yağışı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerinin kar yağışı görülecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece.
Etiketler: Bitlis Hakkari Kar Yağışı Meteoroloji Muş Van
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