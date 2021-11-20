Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerinin kar yağışı görülecek.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece.