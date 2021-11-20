Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 07:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yangın: Tamirhane kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otobüs tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Antakya-İskenderun yolu Güzelburç mevkiinde bulunan bir otobüs tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dükkan kullanılamaz hale geldi.
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