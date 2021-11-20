Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da trafik kazası: 4 araca çarpıp takla attı
[Fotoğraf: İHA]
Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu özel hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarptı.
Kadıköy'de, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kazanın ardından Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Takla atan aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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