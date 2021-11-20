Kadıköy'de, alkollü olduğu belirtilen Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu özel bir hastanenin önünde park halinde bulunan 4 otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kazanın ardından Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Takla atan aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.