Meteorolojiden hafta sonu 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji, tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Aydın, Muğla ve Antalya için 'sarı kodlu' uyarı

Yağışların; Güney Ege kıyıları ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.