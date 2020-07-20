Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.