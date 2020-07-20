Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e 'fırtına' uyarısı
Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli fırtına bekleniyor. Yarın etkili olması beklenen fırtınanın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda görülecek rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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