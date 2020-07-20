Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bugün bazı yerleşimler karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasını engellemek için yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Altınordu ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Orhaniye Mahallesi Bakoğlu Sokak ve Devecik Sokak’ta ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu sokaklar ile olan giriş çıkışların kapatılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Etiketler: ordu koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:06
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