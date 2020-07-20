Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenen operasyon öncesi oluşturulan uzman ekip, Bodrum'da bir tankere ilişkin istihbarat topladı.

Elde edilen bilgilerden yola çıkarak operasyon planını hazırlayan ekip, harekete geçti ve şüpheli tanker Sahil Güvenlik botu tarafından takibe alındı.

Yaklaşık 700 bin lira değerinde satış yapmışlar

Tankerin iki tekneye yakıt ikmali yapmasının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Timi tarafından tankere çıkılarak denetim yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

İncelemelerde, söz konusu tankerin ÖTV'siz yakıt alma hakkı bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali yapılmış izlenimi verilecek şekilde sahte evrak düzenlendiği tespit edildi.

Kayıt dışına çıkarılan yakıtın ise usulsüz olarak vergileri ödenmeksizin iç piyasaya satıldığı belirlendi. Bu yöntemle mayıs ayından bu yana yaklaşık 700 bin lira değerinde 121 ton akaryakıt satışı yapıldığı, ayrıca tankerde bulunan akaryakıt miktarının da yanlış beyan edildiği belirlendi.

Tanker seyirden men edildi

Tanker tanklarında kaçak akaryakıt depolamaya imkan verecek şekilde izinsiz tadilatlar yapıldığı görüldü.

Sorumlular hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz tadilat nedeniyle emniyetli seyre elverişli olmayan tanker Sahil Güvenlik Komutanlığınca seyirden men edildi.