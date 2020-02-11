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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de yarından itibaren sağanak ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: sağanak ve kar uyarısı meteoroloji Doğu KaradenizSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:29
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