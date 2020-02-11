Haber Giriş: Kaynak: AA
Buz tutan Sızır Şelalesi'nde dev sarkıtlar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi dondu. Şelalede 3-4 metrelik sarkıtlar oluştu.
Sivas ve ilçelerinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Gemerek ilçesinde Sızır Şelalesi buz tuttu.
Şelale'de oluşan 3-4 metre uzunluğundaki dev buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: sivas gemerek sızır şelalesi sarkıt buz sarkıtlarıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 17:09
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