Kapan operasyonları sürüyor: 7 bin 600 mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kapan operasyonlarında 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 iş birlikçi yakalandı, 7 bin 600 mühimmat ele geçirildi.
2020'nin başlamasıyla bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla Kapan operasyonları başladı.
İlk operasyon 915 personelin katılımıyla 11 Ocak'ta Mardin'de "Kapan-1 Bagok" adıyla yapıldı. Sonra sırasıyla Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar", Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı", Batman'da "Kapan-4 Mava", Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar" ve son olarak Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori" operasyonları başarıyla yapıldı.
Operasyonlar devam edecek
Operasyonlarda 108 mağara/sığınak imha edildi, 23 iş birlikçi yakalandı, 463 kilogram esrar ele geçirildi. Yine operasyonlarda, 2 roketatar/lav/bombaatar, 1 makineli tüfek, 6 piyade tüfeği, 14 tabanca/av tüfeği, 40 el yapımı patlayıcı, 25 el bombası, 904 kilogram patlayıcı 7 bin 600 çeşitli çapta mühimmat ele geçirildi.
Kapan operasyonlarının vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği öğrenildi.
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