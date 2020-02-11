Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kapan-6 Zori Operasyonu başladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Diyarbakır-Batman illeri arasında bin 440 personelin katılımıyla Kapan-6 Zori Operasyonu başladı.
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanı idare ediyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: son dakika kapan-6 zori operasyonSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 09:54
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