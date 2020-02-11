Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı
Nijerya'daki Boko Haram'ın gerçekleştirdiği terör saldırısını kınayan Türkiye, "Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'da terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
30 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Etiketler: terör saldırısı nijerya kınama Dışişleri Bakanlığı Boko HaramSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 02:06
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