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Türk-Rus heyetleri İdlib için ikinci kez bir araya geldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk ve Rus heyetleri İdlib için Ankara'da ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda, İdlib'de bir an önce sükunetin sağlanması için atılacak adımlar değerlendirildi, Türkiye'nin beklentileri aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantı 2 saat sürdü.
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık etti.
Toplantıda, İdlib'de sükunetin bir an önce sağlanması için atılacak adımlar değerlendirildi.
Siyasi sürecin ilerletilmesi için yapılacaklar ele alındı.
Toplantıda, Türk heyeti, Rusya'ya beklentilerini net bir şekilde ifade etti.
Rejimin bu ayın sonuna kadar Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmemesi durumunda Türkiye'nin harekete geçeceği anlatıldı.
Rus heyet ile ilk toplantı Cumartesi günü yapılmış, iki tur halindeki görüşmeler 3 saat sürmüştü.
Etiketler: idlib görüşmeleri Soçi mutabakatıSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 18:36
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