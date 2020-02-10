Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,20 kuruş olan ortalama tarife ücreti bugün bir buçuk kuruşa geriledi. Vatandaşlarımız çok daha kaliteli hizmete bugün on kat daha düşük ücretle ulaşabiliyor.

"Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"

Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısı kapsamına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Bugün ülkemizde yaklaşık 190 bin baz istasyonu bulunuyor. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu bin civarındadır. Bu konuda katetmemiz gereken yol olduğu ortadadır. Operatörleri, ULAK'ı daha etkin şekilde kullanmaya davet ediyorum. Malesef yüzde 23 ile yerlilik oranının çok uzağındayız. 5G'de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorundayız. 5G ile akıllı hastaneler, akıllı ulaşım gibi hizmetlerin alt yapısını oluşturacaktır. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize maliyeti olacağını aklımızdan çıkarmayalım. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalaramızın hızlı etkin şekilde hareket etmesi şarttır.

"Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, üreten ve dünyaya pazarlayan bir konuma gelmesini hedefliyoruz"

e-devlet hizmetlerinde sağladığımız gelişme bu güçlü altyapı ile vatandaşlarımıza çok daha kolay ulaştırabileceğimizin ispatıtır. e-devlet hizmetinden bugün yaklaşık 45 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor. Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, üreten ve dünyaya pazarlayan bir konuma gelmesini hedefliyoruz. Yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin kamu başta olmak üzere tüm bireyleri kucaklayacak şekilde gelişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2016 yılında 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse, elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. pic.twitter.com/L3NLVJv2j2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2020

Siber saldırılar artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır. Bugün siber saldırıların çok güçlü altyapı ve kadrolar ile yürütülmesine hedef odaklı ve çok daha yıkıcı hale gelmesine yol açıyor. Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerden biri haline geliyor. 2016 yılında 9 bini bulmayan ülkemize yönelik siber saldırı sayısı geçtiğimiz sene 136 bini aşmıştır. Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin önemliği de o derece önemlidir.

"Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çalışmalarımızı artırıyoruz"

Güvenlik boyutuna artık çok daha önem vermeliyiz. Aksi takdirde tüm kritik sistemlerimizi başkalarının eline teslim etmiş oluruz. Veri en az petrol kadar önemli hale gelmiştir. Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çalışmalarımızı artırıyoruz. Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerine bir düzene sokmamız şart. Akıllı sistemlerle kullanılan sistemlerle yapılan saldırıları önlemenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullanmaktır.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, kesintisiz çalışacaktır. Burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz siber güvenlik sistemlerini kullanarak hem saldırıları engelliyor hem de tedbir alıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızda siber olaylara müdahale ekipleri oluşturduk. Bu ekipleri yaygınlaştırıyor ve güçlendiriyoruz. Bin 300 kurumumuzda 4 bin uzmanla siber güvenlik faaliyetleri yürütülüyor. Siber savunmada yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri giderek önem kazanıyor.

Tüm bu çalışmalar sayesinde Türkiye global siber güvenlik endeksinde dünyada 20. sıraya Avrupa'da 11. sıraya yükseldi. Siber güvenlik alanında milli hassasiyetlere sahip nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi de ihmal etmiyoruz.

Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk yerli haberleşme uydumuz olacak Türksat-6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor. 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz.https://t.co/s5CPMzXbmC pic.twitter.com/9HycGC0ixN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2020

"İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı"

Türksat 5A'yı bu yılın sonunda uzaya göndereceğiz, 5B uydusu ise gelecek yıl gönderilecek. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.

Gerçek hayatta suç olan her şeyin sanal ortamda da aynı karşılığı bulması şarttır. Sosyal medya tam bir çöplük haline dönüşmüştür. İftira, hakaret, tehdit ve dolandırıcılığın çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bir kabus ikliminden ülkemizi çıkartmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır.https://t.co/s5CPMzXbmC pic.twitter.com/MDcovI1N8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2020

İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.

"Her türlü hakkın ihlal edildiği bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız"

İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.

Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir.