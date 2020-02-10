Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Ankara'da Rus heyetle devam eden İdlib görüşmelerine dikkat çekti.

Bir yol üzerinde bir uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. Kalıcı olabilmesi için de rejimin saldırganlığını durdurulması gerekiyor." dedi.

İki lider bir araya gelebilir

Esed rejiminin saldırılarına devam etmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Rejim saldırganlığını sürdürürken, bu kadar sivil insan ölürken ve evini terk ederken siyasi süreçten, anayasa komisyonundan bahsetmek mümkün değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugünkü toplantıdan bir netice çıkmazsa da iki liderin bir araya gelebileceğini söyledi.

"Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, Akıncı'nın Türkiye'yi seçim malzemesi yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. KKTC'nin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz, haklarını savunacağız." dedi.