Haber Giriş: Kaynak: AA
Rus heyeti ile ikinci görüşme başladı
[Fotoğraf: AA ]
Rus heyeti ile İdlib konusundaki görüşmelerin ikincisi başladı.
Heyetlerin ikinci toplantısı saat 12.00'de Dışişleri Bakanlığında başladı.
Bu toplantıda da Türk heyeti, Rusya'ya beklentilerini net bir şekilde ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rejimin bu ayın sonuna kadar Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmemesi durumunda harekete geçileceğini açıklamıştı.
"Sahada bir an önce sükunet sağlanmalı"
Cumartesi günü iki tur halinde yapılan 3 saatlik görüşmelerden sonra sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğu belirtilmişti.
Heyetler, görüşmelere devam edilmesini kararlaştırmıştı.
Etiketler: son dakika rusya heyeti rus heyeti idlib görüşmeleriSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:47
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