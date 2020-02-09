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Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi
[CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu - Fotoğraf: AA]
CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşma yaptığı CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'ne, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, kullanılan 571 oyun 510'u geçerli, 61'i geçersiz sayıldı.
Kaftancıoğlu, aldığı oylarla yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını üstlendiği kongrede, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.
Etiketler: Canan Kaftancıoğlu CHPSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 23:31
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