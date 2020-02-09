Amerika Bileşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i işgal planına tepkiler sürüyor. Saadet Partisi İstanbul'da bir miting düzenledi. Plana tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mitingdeki konuşmasında, "Bu yüzyılın anlaşması değil, yüzyılın ihaneti, yüzyılın zorbalığı, yüzyılın paçavrasıdır. Allahın izniyle bu paçavrayı tarihin çöplüğüne atacağız. Çünkü hak ettiği tek yer orasıdır." dedi.

Yenikapı Miting Alanı'ndaki protestoya Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aralarında bulunduğu bazı partiler ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında "Çağımızın haçlı zihniyetiyle Kudüs, Müslümanların ve Filistinlilerin elinden alınmak isteniyor. 1092'de haçlıların Kudüs’ü işgal ettiklerinde yaptıklarıyla bugün yapılmak istenen aynıdır." ifadelerini kullandı.

Filistin'i parçalama planı Yeniden Refah Partisi'nin Sakarya'da düzenlendiği “Seninleyiz Kudüs” mitinginde de protesto edildi.