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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan'ı evinde ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ı evinde ziyaret etti.
Esayan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan AK Parti Markar EsayanSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 18:36
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