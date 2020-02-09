Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Arama tarama çalışmaları kapsamında, komandolar, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti.

Tespit edilen patlayıcılar, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.