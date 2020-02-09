Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 7 el yapımı mayın imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Arama tarama çalışmaları kapsamında, komandolar, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti.
Tespit edilen patlayıcılar, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bLbANbuG9R— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2020
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