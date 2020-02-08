Rus heyet, İdlib mesaisi için Ankara'daydı. Heyet, Türk muhatapları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde kararlaştırıldı heyetlerarası görüşme.

Askerler arasındaki yoğun telefon trafiğinin ardından heyet Türkiye'ye geldi. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık etti.

Sükunet sağlanması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu

Dışişleri Bakanlığı, Rus heyetiyle yapılan görüşmede İdlib'deki son durumun ele alındığını açıkladı.

Ayrıca, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulduğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı.