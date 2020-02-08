KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini "korkunç" olarak nitelendirdi, daha fazla bağımsızlık için Rum tarafının desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ankara'dan bu açıklamalara sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi. Akıncı'nın açıklamaların oturduğu makama yakışmadığını söyledi.

Bahçeli'den tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.

"Mustafa Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır" diyen Bahçeli, "Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur" diye konuştu.

"Bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Mustafa Akıncı'nın ifadelerini en sert biçimde kınıyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir."

"Akıncı, halkımızın güvenliğine, geleceğine zarar veriyor"

KKTC Cumhurbaşkanı'na bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. "Kıbrıs Türkü’ne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa, bunun KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın sözlerinin Rumların hoşuna giden demeçler olduğunu söyledi. "Akıncı, halkımızın güvenliğine, geleceğine zarar veriyor" diye konuştu.